إيمري يرى سان جرمان "على المسار الصحيح"

وفاز نادي العاصمة بنتيجة 3-صفر على غريمه الجنوبي في المباراة بينهما السبت في بوردو، ليحقق لقبه الخامس تواليا في كأس الرابطة.

وقال إيمري الذي يتردد انه قد لا يبقى في منصبه بعد انتهاء عقده في ختام الموسم الحالي "أعتقد أن النادي بخير. هو أقوى حاليا لكتابة التاريخ هنا في فرنسا، وبعدها يمكننا ان نواصل النمو في الخارج، في أوروبا والعالم".

ويفرض النادي الباريسي بشكل كبير سيطرته هذا الموسم على كرة القدم محليا، اذ أحرز كأس الرابطة وبلغ نصف نهائي كأس فرنسا، واقترب بشكل كبير من إحراز لقب الدوري المحلي هذا الموسم مع تصدره بفارق كبير عن موناكو يبلغ حاليا 17 نقطة، علما ان للنادي الجنوبي مباراة مؤجلة.

وقلل من شأن الاخفاق الأوروبي المتجدد، معتبراً أن سان جرمان "هو على المسار الصحيح ليصبح في المستقبل القريب من ضمن أفضل الفرق في العالم وقادرا على إحراز أكبر الألقاب: دوري الأبطال"، معتبرا ان مفاتيح الوصول الى ذلك ستكون "الخبرة، التقدم، والعمل".

وفي حين يسود اعتقاد على نطاق واسع ان عقد إيمري مع سان جرمان لن يمدد بعد انتهائه بنهاية هذا الموسم، شدد المدرب السابق لنادي اشبيلية الاسباني على ضرورة التمتع بـ "الصبر".

وأوضح "يمكن ان يكون المشروع صلبا جدا. لكن من الصعب الحفاظ على الصبر. ثمة حاجة الى الصبر"، قبل ان يدافع بشكل ضمني عن سجله مع النادي بالقول "أنا راض عن هذا الفريق، عن ذهنية اللاعبين. صحيح ان الخسارة ضد ريال مدريد كانت كبيرة (1-3 ذهابا و1-2 ايابا)، لكنه ريال".

وتابع "كيف أفكر بعملي؟ كما أفعل في حياتي كل يوم، الاستفادة من كل لحظة"، مقرا بأنه لا يعرف "ما سأقوم به السنة المقبلة".