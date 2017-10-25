إيمري يحض نيمار على "التعلم" من الطرد أمام مرسيليا

وقال إيمري إنّ نيمار، المنتقل هذا الصيف من برشلونة الإسباني في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، "هو في مسار تأقلم مع البطولة، مع الفريق، مع الحكام. لكنه ذكي أيضاً. يدرك أنّ عليه التعلم ممّا حدث الأحد".

واعتبر أنّ نيمار يلاقي شراسة أكبر في التعامل معه من قبل لاعبي الخصم "ومن المهم أن يدرك الحكام إدارة المباريات مع حالات مماثلة على أرض الملعب"، مضيفاً أنه تحدث إلى المهاجم الدولي: "قبل المباراة، ونصحته بألاّ يخضع للإستفزاز".

وتابع: "على أرض الملعب، مع الحدة والتنافسية، اللاعبون هم بشر، ونحن في حاجة إلى الجميع للحفاظ على التوازن والقيام بعملنا بشكل جيد".

وتلقى نيمار البطاقة الصفراء الثانية قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة أمام المضيف مرسيليا في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي الأحد. وعلى رغم طرد نيمار، تمكن سان جرمان عبر الأوروغواياني إدينسون كافاني، من معادلة النتيجة في الوقت القاتل (2-2).

وسيغيب نيمار عن المباراة ضد نيس على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، والمقررة الجمعة ضمن المرحلة الحادية عشرة.

ورداً على سؤال عن الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى أندرلخت البلجيكي (4-صفر) الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، على خلفية عدم مشاركته بشكل دائم، قال إيمري إنّ دي ماريا "ليس سعيداً عندما لا يلعب".

وأضاف: "يريد أن يخوض كل المباريات، أن يكون أساسياً، إلا أنه عندما لا يبدأ فذلك بسبب المنافسة وأداء الآخرين".

وتابع: "أنا سعيد بالطريقة التي يعمل فيها كل يوم، وربما ستكون مباراة الجمعة فرصة جيدة بالنسبة إليه. أنا أكيد أنه سيكون جاهزاً إذا لعب، وإذا لعب آخرون فأنا واثق أيضاً أنهم سيكونون جاهزين".