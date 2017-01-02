إيمري: سان جيرمان بحاجة إلى تطوير مستواه

وأوضح إيمري، في مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية اليوم الاثنين: باريس سان جيرمان يحتاج للتطوير من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي".

وأعرب إيمري عن أمله في أن يجتاز الفريق المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام برشلونة الأسباني في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة والتقدم إلى دور الثمانية.

وأشار إيمري إلى أن الفوز بلقب دوري الأبطال يعزز وضع سان جيرمان كثيراً على الساحة الدولية.

ويلتقي سان جيرمان فريق برشلونة في دور الستة عشر حيث تقام مباراة الذهاب بينهما في 14 شباط/فبراير فيما يلتقيان إياباً في الثامن من آذار/مارس المقبل.

وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الأدوار الفاصلة للبطولة في غضون خمسة مواسم حيث سبق لهما أن التقيا في دور الثمانية للبطولة عامي 2013 و2015 بخلال المواجهة بينهما في دور المجموعات لموسم 2014 / 2015.

وأعرب إيمري عن تفاؤله بمستقبل الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي رغم المستوى الذي ظهر عليه في النصف الأول من الموسم ، والذي وصفه بأنه "جيد" ، وتراجعه للمركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي حالي برصيد 39 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نيس المتصدر.

وأشار إيمري إلى أن العبرة بنهاية الموسم وليس النصف الأول مؤكدا أن الفريق يحتاج إلى تحسين مستواه في المباريات المقبلة إذا أراد الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي.

ودافع إيمري عن لاعبه الأرجنتيني آنخل دي ماريا مؤكدا أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق.

كما أكد إيمري قناعته باللاعب خيسي رودريغيز المنضم للفريق من ريال مدريد الأسباني مقابل 25 مليون يورو.

وقال إيمري: "خيسي يحتاج للعب. وعندما يلعب، أشعر بالقناعة لمستواه ومساهمته الجيدة مع الفريق. ولكنه يحتاج إلى الاستمرارية في اللعب لنيل الثقة وهو أمر معقد".