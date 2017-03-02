أصحاب الريادة في مهمة سهلة في الـ"ليغ1"

ويلعب موناكو مع ضيفه نانت الحادي عشر الأحد المقبل، وباريس سان جيرمان مع ضيفه نانسي السادس عشر بعد غد السبت حيث يحل نيس ضيفاً على ديجون الثامن عشر.

ويبدو أن المنافسة على اللقب انحصرت بين الثلاثي موناكو وسان جيرمان ونيس، ويبتعد الأول عنهما بفارق 3 نقاط فقط.

وسيكون موناكو مرشحاً فوق العادة لتخطي عقبة نانت والإبقاء على فارق النقاط الثلاث التي تفضله عن مطارديه المباشرين، وذلك في ظل الأسلحة الهجومية التي يملكها بقيادة الدولي الكولومبي راداميل فالكاو ثالث لائحة الهدافين (16 هدفاً).

ويملك موناكو أقوى خط هجوم في فرنسا (78 هدفاً)، وهو يدخل لقاء الأحد بمعنويات عالية عقب حجزه بطاقة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا على حساب مضيفه مرسيليا (4-3 بعد التمديد).

وينافس موناكو على 4 جبهات هذا الموسم: الدوري حيث يتصدر في سعيه إلى اللقب الأول منذ عام 2000، وكأس الرابطة التي بلغ مباراتها النهائية وسيلاقي باريس سان يجرمان حامل اللقب في الأول من نيسان/أبريل المقبل، ودوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في 15 أذار/مارس المقبل في إياب ثمن النهائي (3-5 ذهابا في مانشستر).

وبدوره لا يزال باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربع الأخيرة ينافس على 4 جبهات أيضاً، وهو يعتبر مباراة باستيا بروفة قبل رحلته إلى برشلونة لمواجهة الفريق الكاتالوني في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بعدما اكتسحه ذهاباً برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس.

وسيحاول باريس سان جيرمان الذي بلغ ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية التي يحمل لقبيها الأخيرين، استغلال لعبه قبل 24 ساعة من موناكو للضغط عليه من خلال اللحاق به إلى الصدارة.

وحجز باريس سان جيرمان بطاقته إلى ربع نهائي مسابقة الكأس على حساب نيور من الدرجة الثانية في مباراة غاب عنها أبرز نجومه: القائد تياغو سيلفا والأرجنتيني أنخل دي ماريا والإيطاليان ماركو فيراتي وتياغو موتا وأدريان رابيو ولايفان كورزاوا.

من جهته، يأمل نيس إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي والثامن عشر هذا الموسم للإبقاء على أماله في المسابقة الوحيدة التي يمكن أن ينقذ بها موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحليتين ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتفتتح المرحلة غداً الجمعة بقمة ساخنة بين بوردو الخامس وليون الرابع.

وحقق كلا الفريقين فوزين متتاليين وهما يرصدان الثالث على التوالي خصوصًا بوردو الطامح إلى المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يشاركان في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويخوض الثالث غمار الدور التمهيدي للمسابقة ذاتها، فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مسابقة يوروبا ليغ.

ويحتل ليون المركز الرابع برصيد 46 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام ميتز، وبفارق 4 نقاط أمام بوردو.

ويأمل سانت إتيان في وقف هزائمه المتتالية (4 بينها خسارتان في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي) عندما يحل ضيفا على باستيا التاسع عشر قبل الأخير.

يذكر أن باستيا لم يذق طعم الفوز في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري آخرها سقوطه في فخ التعادل أمام نانت 2-2 أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين.

ويلعب السبت أيضاً كان الرابع عشر مع أنجيه الثاني عشر، وميتز السابع عشر مع رين الثامن، ومونبلييه الثالث عشر مع غانغان العاشر.

ويلتقي الأحد أيضاً لوريان الأخير مع مرسيليا السابع، وتولوز التاسع مع ليل الخامس عشر.