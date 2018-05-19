أريولا يريد البقاء في سان جيرمان ولكن..!

وفي حديث مع صحيفة "باريزيان" الفرنسية نشر السبت رداً على سؤال عمّا إذا كان يريد البقاء الحارس رقم واحد وإلاّ لا شيء قال أريولا: "إنه كذلك. لأنه إذا لم أبقى الرقم واحد، فهذا يعني أنّ الموسم الذي خضته للتو ذهب هباء".

وتابع أريولا الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية: "أعتقد أنني أظهرت هذا الموسم أنّ لدي المستوى وتحديداً لأكون الحارس الرقم واحد"، وهو قدّم أداءً جيداً في مباريات فريقه هذا الموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وعمّا إذا كان سيستمر في باريس الموسم المقبل، علماً أنّ عقده ينتهي في حزيران/يونيو 2019، قال أريولا: "إنّ مواصلة المسيرة مع باريس سان جيرمان ستعالج بعد كأس العالم".

وكان أريولا من ضمن الأسماء التي أعلنها المدرب ديدييه ديشان للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا الصيف المقبل.

وتابع حارس سان جيرمان: "حتى الآن، لم أبحث الأمر مع المسؤولين. هناك أمر واحد أكيد: إذا منحوني فرصة البقاء في باريس سان جيرمان، سأقبل من دون تردد"، مضيفاً "لكن إذا كنت لن أحصل على نفس الوقت في الملعب، فإنّ الأمور ستكون حتماً مختلفة".

وتردّد اهتمام سان جيرمان (40 عاماً) بضم بوفون بعد أن أعلن الخميس إنهاء مسيرته مع يوفنتوس بعد مسيرة دامت 17 عاماً في صفوفه.