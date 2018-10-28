أرقام قبل الكلاسيكو الفرنسي مرسيليا – باريس سان جيرمان

وفيما يلي أرقام قبل المواجهة الكبرى:

- لم يفز مرسيليا في آخر 17 مباراة لعبها أمام باريس في جميع المنافسات (تعادل 3 خسارة 14)، أسوأ سلسلة له أمام هذا الفريق.

- لم يفز مرسيليا في آخر 13 مباراة لعبها أمام باريس في ليغ 1 (تعادل 3 خسر 10).

- خسر مرسيليا 4 مرات في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه أمام باريس في ليغ 1 (تعادل 1)، بقدر التي خسرها في 27 استضافة سابقة (فاز 16 تعادل 7).

- سجل باريس هدفين على الأقل في 12 من آخر 13 مباراة لعبها أمام مارسيليا في ليغ 1.

- فاز مارسيليا في آخر مباراتين لعبهما في ليغ 1، لكنه لم يفز في 3 مباريات متتالية في المنافسة منذ كانون الأول/ يناير الماضي (4).

- فاز باريس في أول 10 جولات من الموسم في ليغ 1 – السلسلة القياسية التاريخية لأفضل بداية لفريق في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى هي أول 11 جولة حققها توتنهام في 1960-1961.

- خسر مارسيليا مرة واحدة فقط في آخر 21 مباراة لعبها على أرضه في ليغ 1 (فاز 15 تعادل 5).

- لم يخسر باريس في آخر 12 مباراة لعبها خارج أرضه في ليغ 1 (فاز 9 تعادل 3)، أفضل سلسلة حالية بين الفرق.

- ساهم لاعب مرسيليا فلوريان ثوفا في إحراز 27 هدفاً في ليغ 1 خلال 2018 (سجل 21 صنع 6)، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى خلال الفترة نفسها.

- ساهم كيليان مبابي في إحراز 12 هدفاً لباريس هذا الموسم في ليغ 1 (سجل 9 صنع 3) – أكبر عدد في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى بالتساوي مع ليونيل ميسي.