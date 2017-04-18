الموافقة على تقنية "الفيديو المساعد للحكم" في السعودية

جاء ذلك خلال المؤتمرِ الصحفي الذي عقد بحضور أمين ِ عام الاتحاد عادل بن عبدالله البطي و مديرِ دائرة التحكيم بالاتحاد مارك كلاتنبيرغ حيث يمكن تجربة ُ هذه التقنيةِ الموسمَ المقبل حتى يتمكنَ الاتحادُ من تطبيقها بصورة مباشرة على جميع مبارياتِ الموسم ما بعد المقبل.





رئيسُ الاتحاد السعودي أكد أن هذه المبادرة َ تأتي في سبيل دعم ِ و تطوير ِ التحكيم السعودي للحد من الأخطاء، مشيرا إلى أن هذا المشروعَ يستهدف يهدف لإنهاء حالاتِ الجدل الناتجة عن أخطاء التحكيم تحقيقًا لمبدأ العدالة ِ و النزاهة مما يمكن الاتحادَ من الاستغناء عن الحكام الأجانب و تطويرِ الحكم ِ السعودي.