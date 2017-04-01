كهربا: جمهور الاتحاد سبب انضمامي للنادي

وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية: "لا أشعر بالغربة منذ وصولي لمدينة جدة. والناس هنا يتعاملون معي بشكل رائع..".

وأشاد كهربا بجماهير الاتحاد، وقال: "جمهور الاتحاد داعم كبير لنا. يجب أن نقدم شيئاً لهم لنرد هذا الدعم، وهذا ما تحدثنا به قبل النهائي... من يملك الروح سيكسب وعندما حضرت الروح للاتحاد فاز بالنهائي في كأس ولي العهد".

وتطرق كهربا للدوري المصري معلقاً على غياب الجماهير المصرية عن الملاعب وأشار إلى إنه أثر على الكرة المصرية بشكل كبير وذلك بسبب تعلق اللاعبين بالجماهير.

وأوضح: "رابطة الجماهير في مصر ليس لها مشاكل مع أحد وما يحدث في الملعب يظل في الملعب".

وأضاف: "لقاء أتلتيكو مدريد الأفضل لي مع الاتحاد. وكان الجمهور رائعا.ً عمار الدحيم وفهد الأنصاري أقرب اللاعبين لي".

ويرى كهربا أن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي هو الأكبر في السعودية، وقال: "ديربي الاتحاد والأهلي الأكثر تنافسية في السعودية".

وأشار: "من اللحظات التي لن أنساها مع المنتخب المصري هو هدفي في مرمى المغرب بالبطولة الأفريقية. ليس مهماً من يسجل في كأس العالم ولكن الأهم أن نصل للبطولة".

وأشاد كهربا بثلاثي فريق الهلال، سلمان الفرج ونواف العابد وياسر الشهراني، وقال: "سلمان الفرج والعابد والشهراني يستحقون الاحتراف خارجياً والهلال".

وكشف كهربا عن السبب الرئيسي في انضمامه للاتحاد وقال: "جمهور الاتحاد هو سبب موافقتي على عرض النادي ولم أتردد في الموافقة عندما تذكرتهم".

وشدد على عدم معاداته لأي جمهور سواء جماهير الأهلي أو الهلال، وقال :"عندما سجلت في مرمى الأهلي ، كنت متوجهاً لجمهور الاتحاد ولم أقصد أي شيء ضدهم ولا أعادي الجمهور أبداً".

وختم كهربا تصريحاته ناصحاً الأندية السعودية بالتعاقد مع ثلاثي الزمالك علي جبر وطارق حامد ومصطفى فتحي.