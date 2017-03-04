قمة مرتقبة في الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد

عندما يستضيف اتحاد جدة فريق الهلال، غداً الأحد، في ختام مباريات المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، سيكون لكل من الفريقين عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها من خلال المباراة التي قد تلعب دورا مهما في شكل المنافسة على لقب الدوري خلال الأسابيع القليلة المتبقية من المسابقة.

ويتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق خمس نقاط أمام النصر الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع الفيصلي في مباراتهما أمس بهذه المرحلة فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ولهذا، سيخوض الفريقان مباراة الغد بشعار واحد هو "لا بديل عن الفوز" في ظل حاجة كل منهما للنقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه في جدول المسابقة.

الهلال يسعى للفوز على الاتحاد من أجل الوصول للنقطة رقم 50 والتخلص من أحد منافسيه المباشرين على الصدارة لأن الفوز يعني توسيع الفارق مع النصر إلى ثماني نقاط ومع الاتحاد إلى تسع نقاط ليصبح الهلال بحاجة إلى الفوز بأربع من المباريات الست المتبقية له حتى يحسم اللقب لصالحه بغض النظر عن نتائج باقي الفرق في المسابقة.

كما تترقب جماهير الهلال مباراة الغد على أمل الثأر لهزيمة الفريق على ملعبه أمام اتحاد جدة صفر- 2 في فعاليات الدور الأول من المسابقة هذا الموسم.

كما يبحث الهلال عن فوز غائب أمام الاتحاد في الدوري السعودي ليكون الأول له في المسابقة منذ نحو عامين وبالتحديد منذ الدور الثاني لموسم 2014 / 2015 .

وكان آخر فوز للهلال على الاتحاد 3-1 في لقاء الدور الثاني بموسم 2014 / 2015 عندما سجل ثلاثية الهلال تياغو نيفيز (هدفين) وناصر الشمراني.

والتقى الهلال فريق اتحاد جدة بعدها ثلاث مرات بالدوري فشل في تحقيق أي فوز خلالها إذ حقق الاتحاد العلامة الكاملة فيها.

وفي المقابل، يتطلع الاتحاد إلى تقليص الفارق مع الهلال والفوز الذي يضمن له العودة للمركز الثاني والحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب حيث سيصبح الفارق بينه وبين الهلال ثلاث نقاط فقط.

وقد تكون أرقام الفريقين في الدوري هذا الموسم لصالح الهلال ولكن إقامة المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة والمساندة الجماهيرية الهائلة التي يحظى بها الاتحاد قد تعزز موقف أصحاب الأرض.

وخاض الهلال 19 مباراة بالدوري حتى الآن وفاز في 15 منها وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما. وخاض الفريق عشر مباريات على ملعبه حقق الفوز في سبع منها وتعادل في لقاء واحد وخسر مباراتين ليحصد 22 نقطة على ملعبه.

ولكن سجل الفريق خارج ملعبه قد يمنحه مزيدا من الثقة قبل مباراة الغد حيث خاض الهلال تسع مباريات خارج ملعبه فاز في ثمان منها وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر حتى الآن خارج ملعبه ليحصد 25 نقطة في ضيافة الفرق الأخرى.

وسجل لاعبو الهلال 46 هدفاً كأقوى خط هجوم في البطولة في حين اهتز مرمى الفريق 12 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة.

ويتربع ليو بوناتيني على صدارة قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 11 هدفا. ويتقاسم كارلوس إدواردو ونواف العابد المركز الأول كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الفريق.

وفي المقابل، خاض الاتحاد 19 مباراة بالدوري فاز في 14 منها وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات. وحصد الفريق 44 نقطة لكن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قرر خصم ثلاث نقاط بسبب عدم سداده مستحقات متأخرة لأحد اللاعبين السابقين.

وخاض الاتحاد عشر مباريات على ملعبه حقق الفوز في ست منها وتعادل في مباراة واحدة وخسر ثلاث مواجهات ليحصد 19 نقطة بملعبه فيما حصد 25 نقطة خارج ملعبه بعدما خاض تسع مباريات حقق الفوز في ثمان منها وتعادل في

واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة كفريق ضيف.

وسجل لاعبو الاتحاد 43 هدفا كثالث أقوى خط هجوم في البطولة واستقبلت شباكهم 24 هدفا كرابع أقوى خط دفاع في المسابقة. ويتصدر المصري محمود كهربا قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفا ويتصدر كارلوس فيلانوفا قائمة صناع الأهداف برصيد ستة أهداف.