فحوصات عمر عبد الرحمن الثلاثاء

وأورد بطل الدوري المحلي في الموسمين الماضيين عبر "تويتر"، "أوضح الفحص السريري الذي خضع له لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الإماراتي عمر عبدالرحمن، حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها يوم بعد غد الثلاثاء؛ نظراً لوجود تورّم في الركبة".

وكان اللاعب الدولي وأفضل لاعب في آسيا لعام 2016، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة ضد مضيفه الشباب في المرحلة السادسة، والتي انتهت بفوز حامل اللقب 1-صفر. وتعرض عبد الرحمن لإصابته في الدقيقة السابعة، وسقط أرضاً وبدا عليه تألمه بشكل كبير.

وفي حين لم يحدد النادي رسمياً طبيعة الإصابة، أشارت تقارير صحافية إلى احتمال أن تكون قطعاً في الرباط الصليبي.

وأظهر شريط مصور نشره النادي بعد المباراة، اللاعب وهو يقوم بتهنئة زملائه على الفوز، مستخدماً عكازين للمشي.

وانضم عبد الرحمن (27 عاماً) هذا الموسم إلى الهلال قادماً من العين الإماراتي. وكان اللاعب قد انضم الى صفوف ناشئي الهلال عام 2000، قبل الانتقال للعين عام 2006.

وفي حال اضطرت الإصابة عبد الرحمن للغياب لفترة طويلة، سيشكل الأمر ضربة مزدوجة لفريقه ولمنتخب الإمارات الذي يعول عليه بشكل كبير في كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير.

