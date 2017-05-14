رئيس الهلال يطمئن جماهيره بشأن مستقبل ادواردو

وقال نواف بن سعد: "المدرب هو من يحدد وجهة ناصر الشمراني القادمة، ولم نتلق أي عروض بشأن تجديد عقد إعارة الشمراني للعين أو الحصول على خدمات إدواردو".

وتابع: "أبارك لجمهور الهلال التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي، وأشكر اللاعبين على ما قدموه أمام التعاون".

وأكد رئيس الهلال أن رامون سيستمر في منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.

وتطرق نواف بن سعد في حديثه إلى حفل تتويج الهلال بالدوري: "كانت مباراتنا أمام النصر أكثر من مجرد تتويج فمباريات التتويج عادة ما تكون مملة، لكن الهلال أمتع جمهوره".

وأشار إلى أن إدارة النادي أرسلت خطابًا رسميًا إلى إدارة الظفرة الإماراتي لتجديد إعارة خريبين أو شراء عقده.

وكشف رئيس الهلال عن سعي النادي لتسويق المدة المتبقية من عقد البرازيلي ليو بوناتيني، سواء بإعارته أو بيعه.