تعادل الهلال يؤجل احتفالات التتويج

ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة وبات بحاجة إلى نقطتين فقط ليحسم اللقب بينما رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة وتراجع في المركز الرابع.

وتمكن النصر من قلب الطاولة في وجه ضيفه التعاون، وتغلب عليه 2-1 على استاد الامير فيصل بن فهد (الملز).

سجل للنصر الباراغوياني فيكتور ايالا (49) ومحمد السهلاوي (63)، فيما جاء هدف التعاون عن طريق محمد الصيعري (16).

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 27 في المركز السابع.

وقلب الفتح الطاولة على ضيفه الباطن عندما حول تأخره 1-2 إلى فوز 3-2 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

سجل للفتح التونسي عبدالقادر الوسلاتي (32 و 76 من ركلة جزاء) وتوفيق بوحيمد (88)، وللباطن البرازيلي جورجي داسيلفا (31) وموطنه جوناثان بينتيس (59).

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة وتقدم للمركز الحادي عشر فيما تراجع الباطن للمركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.