الهلال ينفرد بالصدارة مؤقتاً

وسجل البرازيلي ليو بوناتيني (45) وسالم الدوسري (73) الهدفين فرفع الهلال الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي كارلوس إدواردو (19)، رصيده إلى 34 نقطة فيما بقي الباطن على رصيده السابق 13 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.

وتقدم الهلال بفارق 3 نقاط على الاتحاد الذي يستضيف الرائد الجمعة في ختام في المرحلة.

وانتزع النصر فوزاً صعباً على مضيفه الفتح عندما حول تخلفه بهدف مع نهاية الشوط الأول إلى فوز 2-1 في نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وسجل سامي النجعي (53) ويحيى الشهري (61) هدفي النصر، والبرازيلي ناثان جونيور (13 من ركلة جزاء) هدف الفتح.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة وتقدم الى المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة واحدة امام الاهلي حامل اللقب الذي يستضيف غداً الاتفاق السادس، وبقي الفتح في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وخطف القادسية نقطة ثمينة عندما فرض التعادل على ضيفه الشباب 1-1 ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وكان القادسية البادئ بالتسجيل عن طريق العراقي سعد عبد الأمير (11 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل الشباب بواسطة حسن معاذ (44).

ورفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة وتقدم الى المركز التاسع مقابل 22 نقطة للشباب الخامس .