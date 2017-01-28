الهلال يحكم قبضته على الصدارة

سجل للهلال الأوروغوياني نيكولاس ميليسي (32).

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة وبقي في القمة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه، في حين بقي الاتفاق سادساً برصيد 21 نقطة.

من جانبه، حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة 1-صفر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بهدف من توقيع ربيع سفياني (43).