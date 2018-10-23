الهلال يؤكد إصابة "عمّوري" بقطع في الرباط الصليبي

وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر" الثلاثاء: "أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عمر عبد الرحمن عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

وفي حين لم يحدد الهلال بطل السعودية في الموسمين الماضيين، فترة الغياب المتوقعة للاعب، إلا أنّ هذه الإصابة تعد من الأخطر في كرة القدم، وغالباً ما تبعد اللاعبين لعدة أشهر.

وكان اللاعب الدولي وأفضل لاعب في آسيا لعام 2016، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة ضد مضيفه الشباب في المرحلة السادسة، والتي انتهت بفوز حامل اللقب 1-صفر.

وتعرض عبد الرحمن لإصابته في وقت مبكر من المباراة، وسقط أرضاً وبدا عليه تألمه بشكل كبير، ليستبدل في الدقيقة الـ12.

وانضم عبد الرحمن (27 عاماً) هذا الموسم إلى الهلال قادماً من العين الإماراتي.

وفي حال منعت الإصابة عبد الرحمن من المشاركة لفترة طويلة، سيشكل الأمر ضربة مزدوجة لفريقه ولمنتخب الإمارات الذي يعوّل عليه بشكل كبير في كأس آسيا 2019 التي يستضيفها على أرضه بدءاً من كانون الثاني/يناير.

