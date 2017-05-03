الهلال وتتويج "ثلاثي الأبعاد" في إستاد الملك فهد الدولي

أحمد ديب

ويستقبل البطل الهلالي في الجولة الأخيرة منافسه ووصيفه النصر "العالمي"، الساعي بدوره لمركز في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، الساعة 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية حفلاً غنائياً وبعض الألعاب النارية، بمناسبة اللقب الذي غاب عن خزائن "الزعيم" لخمسة مواسم سابقة.

كما خصص فريق الهلال تكريماً خاصاً للاعبيه، حيث سيتضمن صعود كل لاعب لوحده إلى منصة التتويج، لينال نصيبه وحقه من التصفيق والتكريم من الجماهير.

في المقابل، تقيم إدارة الهلال السعودي تتويجاً "ثلاثي الأبعاد"، وهو عبارة عن تكريم فريقي الشباب والأولمبي لكرة القدم للفوز بالدوري، إلى جانب الفريق الأول.

وسيقام التكريم الخاص بفريقي الشباب والأولمبي قبل انطلاقة مواجهة النصر بساعتين، في حين سيكون التتويج الرسمي للفريق الأول عقب المباراة.

ومن مظاهر الاحتفال الهلالي أيضاً، طباعة قميص خاصٍ بالفريق وعليه الرقم 14، وهو عدد ألقاب الفريق الأول في الدوري، حيث سيعمل الفريق على ارتدائه يوم التتويج.

يذكر أن فوز الهلال في المباراة، سيمنحه رقماً قياسياً جديداً بعدد النقاط مع وصوله إلى النقطة 66 (الرقم السابق باسم فريق النصر برصيد 65 نقطة).

النصر في الطرف الآخر

في المقابل، تحوم حالة من القلق على فريق النصر، وهو المطالب بتكوين "ممر شرفي " لنظيره الهلال قبل انطلاقة المباراة، وهو الأمر الذي رفضه بعض اللاعبين.

فبحسب الصحافة السعودية، فقد كانت البطاقة الصفراء التي تحصل عليها مهاجم "العالمي" محمد السهلاوي ضد الشباب في الدقيقة 85 من المباراة السابقة، هي بمثابة الهروب من مواجهة الهلال.

كما ذكرت المواقع النصراوية أن ما يقرب من 9 لاعبين تغيبوا عن تدريبات الفريق مؤخراً، أبرزهم حسين عبدالغني وأحمد الفريدي وعبدالعزيز الجبرين ونايف هزازي، وحارسي المرمى عبدالله العنزي وعبدالله الشمري.

كما حاول المدرب الفرنسي كارتيرون مواصلة التدريبات عبر الاستعانة ببعض الأسماء من فريق الشباب، أملاً في أفضل تحضير للمواجهة المرتقبة مع البطل.