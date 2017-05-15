الهلال لن يتمكن من شراء عقد عمر خريبين

وأوضح المنصوري أنّ إدارة النادي الإماراتي ترفض بيع باقي عقد السوري خريبين للهلال لكنها ترحب بتجديد إعارته.

وقال المنصوري: "وصلنا خطاب من الهلال لشراء المهاجم السوري عمر خريبين ورفضنا ذلك تماماً".

واستدرك: "لا نمانع بإعارته والأفضلية ستكون للهلال".

يشار إلى أنّ إدارة الهلال تتمسك ببقاء خريبين بعد نجاحه اللافت مع الفريق في مختلف البطولات.