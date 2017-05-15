الهلال لن يتمكن من شراء عقد عمر خريبين
أكد حمود حميد المنصوري، نائب رئيس نادي الظفرة الإماراتي أنّ إدارة ناديه لم ترفض تجديد إعارة السوري عمر خريبين للهلال السعودي.
وأوضح المنصوري أنّ إدارة النادي الإماراتي ترفض بيع باقي عقد السوري خريبين للهلال لكنها ترحب بتجديد إعارته.
وقال المنصوري: "وصلنا خطاب من الهلال لشراء المهاجم السوري عمر خريبين ورفضنا ذلك تماماً".
واستدرك: "لا نمانع بإعارته والأفضلية ستكون للهلال".
يشار إلى أنّ إدارة الهلال تتمسك ببقاء خريبين بعد نجاحه اللافت مع الفريق في مختلف البطولات.