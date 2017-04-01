الهلال السعودي يجدد تعاقده مع سلمان الفرج

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريدة جاء فيها: "سلمان الفرج لاعباً في الهلال لأربعة أعوام مقبلة".

ووقع نواف بن سعد، رئيس الهلال عقد التجديد مع الفرج، بحضور عبدالرحمن النمر، نائب رئيس النادي، وفهد المفرج، مدير إدارة كرة القدم.

ويقدم الفرج مع الهلال أداء مميزاً هذا الموسم، حيث لعب مع الفريق 1091 دقيقة في البطولات المختلفة، سجل هدفين، وصنع ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.