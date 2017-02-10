النصر يهزم الوحدة ويقترب من الأهلي

وسجل عبدالله مادو (80) وأحمد الفريدي (89) هدفي النصر بعد أن تقدّم الوحدة عبر مختار فلاته (65).

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث وصار على بعد نقطتين من الأهلي الثاني وحامل اللقب في حين بقي الوحدة في المركز الأخير وله 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض أيضاً، وقع الشباب في فخ التعادل مع ضيفه الخليج 1-1 وخسر كل منهما نقطتين ثمينتين.

وتقدّم الخليج بواسطة البرازيلي جادسون دوس سانتوس (59)، وعادل الشباب عن طريق الجزائري محمد بن يطو (78 من ركلة جزاء).

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تقدم الخليج إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 14 نقطة.