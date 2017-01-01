النصر إلى المركز الثالث مؤقتاً

ويدين النصر بفوزه إلى حسن الراهب الذي سجل الهدفين (66 و88).

ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة وأصبح ثالثاً مؤقتاً بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي يختتم المرحلة الثلاثاء أمام الخليج، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.

وجاء إيقاع الشوط الأول سريعاً من الفريقين حيث تبادلا الهجمات، وكاد النصر أن يفتتح التسجيل لولا تألق الحارس أحمد الكسار الذي صد رأسية أحمد الفريدي وحول الكرة إلى ركنية (21)، ثم اتبعها الكرواتي إيفان توميتشاك بكرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن (37).

ولاحت فرصة للاتفاق من هجمة مرتدة لكن حسن كادش أطاح بالكرة بعيداً عن المرمى (45).

وفي الشوط الثاني، بقيت الأفضلية للنصر وواصل أحمد الكسار تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة محمد السهلاوي وحولها بصعوبة لركنية (56).

وأضاع حسن الراهب فرصة سانحة للتسجيل عندما انبرى لكرة عرضية ولعبها برأسه بجوار القائم (59) لكنه عوض ذلك في الدقيقة 65 عندما افتتح التسجيل بكرة رأسية على يمين أحمد الكسار (65).

وكاد الاتفاق أن يعادل النتيجة لولا تألق عمر هوساوي الذي أبعد كرة صالح العمري (72)، ثم استغل النصر اندفاع خصمه نحو الهجوم لينطلق بهجمة مرتدة سريعة أثمرت عن هدف ثان من الراهب أيضاً من كرة قوية سددها على يسار الكسار (88).