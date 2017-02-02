القادسية يجبر الهلال على التعادل

وكان القادسية البادئ بالتسجيل عن طريق النيجيري باتريك ايز (8)، وأدرك الهلال التعادل بواسطة السوري عمر خربين (55).

وحافظ الهلال على الصدارة رافعاً رصيده إلى 41 نقطة، وبقي القادسية عاشراً وله 17 نقطة.

واقتنص الباطن ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على ضيفه الاتفاق بهدفين للبرازيليين جورجي داسيلفا (19 من ركلة جزاء) واديسون تراباي (56).

ورفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، وبقي الاتفاق سادساً برصيد 21 نقطة.