الاتحاد يستعيد صدارة الدوري السعودي

وسجل فهد المولد (21 من ركلة جزاء) والمصري محمود كهربا (62) والكويتي فهد الأنصاري (81) اهداف الاتحاد، واحمد الحبيب (47) وسعيد المولد (51) هدفي الرائد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على الهلال الذي كان انتزع الصدارة مؤقتاً بفوزه على الباطن 2-صفر الأربعاء في افتتاح المرحلة، فيما تراجع الرائد إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة ثانية، ألحق التعاون هزيمة جديدة بضيفه الوحدة وتغلب عليه 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل للتعاون نايف موسى (32) والبرتغالي ريكاردو ماتشادو (35) واحمد الزين (59)، وللوحدة حاتم بلال (60).

ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة وتقدم للمركز السابع، في حين بقي الوحدة في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

