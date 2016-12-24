الاتحاد يتراجع ثالثاً بعد حسم 3 نقاط من رصيده

ونفذت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي قرار لجنة الإنضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) بحسم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد بسبب عدد سداده مستحقات أحد لاعبيه السابقين.

وخاطب الفيفا بداية الأسبوع الحالي نظيره السعودي طالباً حسم ثلاث نقاط من رصيد فريق الاتحاد بسبب شكوى تقدم بها اللاعب الارجنتيني مانسو لعدم سداد كامل مستحقاته بعد أن تمّ إلغاء التعاقد معه.

وتعاقد الاتحاد مع مانسو في 2009.

وأمهل الفيفا النادي السعودي أياماً قليلة لسداد المبلغ المقدر بنحو 9 آلاف دولار قبل تنفيذ العقوبة.

وانفرد بالتالي الهلال بصدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وكان الاتحاد متصدراً برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال قبل العقوبة.