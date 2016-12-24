الدوري السعودي
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إيقاف لاعب الهلال كارلوس إدواردو أربع مباريات

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تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة بعد أن أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت قراراً بإيقاف مهاجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو لأربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وجاء هذا القرار بعدما قام اللاعب بالتوجه للحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام الباطن، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين، بلفظ بذيء.

ووفقا لما نشره اتحاد الكرة على موقعه الإلكتروني فإن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط.  
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