أهلي جدة يستغني عن ريبروف ويعيّن التونسي جبال للأبطال

وجاءت هذه الإقالة، بعد أسبوع من إنهاء الفريق موسمه ثانياً في الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "قررت إدارة النادي الأهلي إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأوكراني سيرغي ريبروف، وقامت بتكليف المدرب التونسي القدير فتحي جبال بقيادة الفريق في مواجهتي الذهاب والإياب من دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا".

ويلاقي النادي السعودي السد القطري في الدور ثمن النهائي الذي ينطلق في الأسبوع الثاني من أيار/مايو المقبل.

وشكر النادي الأهلي: "الأشقاء في نادي الفتح على تجاوبهم السريع في الموافقة على طلب النادي في التعاقد مع المدرب فتحي الجبال نظراً لمشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا والذي تنتظره مواجهة هامة في الدور ثمن النهائي من المسابقة".

ويأتي إبعاد ريبروف بعد نحو أسبوع على تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ماجد النفيعي برئاسة الأهلي خلفاً للأمير تركي بن محمد العبدالله. وبحسب بيان النادي، تكفل آل الشيخ "بكامل قيمة إلغاء عقد سيرغي ريبروف، بالإضافة إلى تكفله بكامل قيمة عقد المدرب الجديد الذي سيكون إضافة فنية كبيرة للأهلي وللدوري السعودي".

وتولّى ريبروف (43 عاماً) تدريب النادي الأهلي في صيف العام 2017 قادماً من نادي دينامو كييف الأوكراني، وقاده في موسمه الأول إلى الحلول وصيفاً في ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة خلاف غريمه الهلال الذي احتفظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

أمّا التونسي فتحي جبال (55 عاماً)، فسبق له تدريب الفتح بين 2011 و2015، إضافة إلى ناديي نجران والشباب، قبل تدريب الشحانية القطري (بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2016)، قبل العودة إلى تدريب الفتح.

ولم يحدّد النادي الأهلي أسباب إقالة ريبروف، إلاّ أنها تأتي بعد أسابيع من التوتر في العلاقة بينه وبين نجم الفريق المهاجم السوري عمر السومة، كان الظاهر منه استبدال السومة في مباريات وإبعاده عن أخرى، بعد عودته من غياب مطوّل بسبب الإصابة هذا الموسم.

وبحسب التقارير، لوّح السومة بالرحيل عن الأهلي، قبل أن يؤكد في وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي، في أعقاب زيارة لآل الشيخ، أنه "باق في الأهلي وباق في الدوري السعودي".

ويعد السومة الهدّاف التاريخي للأهلي في الدوري، وسجل حتى الآن 84 هدفاً منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف العام 2014. وساهم اللاعب البالغ 29 عاماً في عودة فريقه لمنصات التتويج بعدما قاده عام 2016 إلى لقب الدوري بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة عقود.

وأشرف ريبروف على الأهلي في 38 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 23 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في خمس.

وخرج الفريق من دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي من ربع النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني. وفي هذا الموسم، بلغ الدور ثمن النهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا برصيد 14 نقطة، من أربع انتصارات وتعادلين.