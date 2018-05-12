شباب قسنطينة بطلاً للدوري الجزائري

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 56 نقطة متفوقاً بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة الذي فاز 1-صفر على ضيفه مولودية وهران.

وهذا اللقب الثاني لشباب قسنطينة بعد موسم 1996-1997.

وانفرد شبيبة الساورة بالمركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل مستفيداً من تعادل نصر حسين داي سلبياً مع ضيفه شباب بلوزداد.

وبات رصيد نصر حسين داي 49 نقطة في المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين عن الساورة قبل جولة على النهاية مقابل 36 نقطة لشباب بلوزداد في المركز العاشر.

وتعادل اتحاد بلعباس ،المتوج بكأس الجزائر مؤخراً، سلبياً مع اتحاد بسكرة ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع مقابل 31 لاتحاد بسكرة الذي يصارع للبقاء بدوري الأضواء حيث يحتل أول مراكز الهبوط.

وفاز دفاع تاجنانت 3-2 على وفاق سطيف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز 12 لكنه يظل مهدداً بالهبوط في حين تجمد رصيد وفاق سطيف عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وسحق بارادو منافسه أولمبي المدية 5-صفر ليستمر الصراع لتحديد الفريق الثالث الذي سيودع المسابقة برفقة اتحاد البليدة واتحاد الحراش.