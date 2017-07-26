بن شيخة مدرباً جديداً لمولودية الجزائر

وجاء الاتفاق مع بن شيخة مباشرة بعد الإعلان عن اعتذار حسن شحاتة، عن تدريب مولودية الجزائر لأسباب عائلية، وهو ما يؤكد فرضية تراجع إدارة الفريق عن التعاقد مع شحاتة، لفشل الأخير في تحقيق الإجماع لدى المسؤولين والمشجعين، على خلفية تواضع النتائج المحققة مع الأندية التي درّبها.

وكان بن شيخة، درّب مولودية الجزائر قبل خمسة أعوام، علماً بأنه استقال الشهر الماضي من تدريب نادي الرجاء المغربي بعد أيام فقط من تعيينه في منصبه الجديد لأسباب تنظيمية.

من جهة أخرى، عيّنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، نجم الفريق واللاعب الدولي الأسبق، رفيق صايفي مدرباً مساعداً.