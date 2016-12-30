الدوري الجزائري
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رئيس مولودية بجاية ينوي الاستقالة من منصبه

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أعلن فريد حسيسان رئيس نادي مولودية بجاية متذيل الدوري الجزائري لكرة القدم عن رغبته في الاستقالة من منصبه بسبب خلافاته مع بقية أعضاء مجلس الإدارة.

وعُيّن حسيسان رئيساً جديداً لمولودية بجاية في نوفمبر الماضي خلفاً لزهير عطية الذي سحبت منه الثقة.

وقال حسيسان إلى الإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة إنّ أعضاء مجلس الإدارة طلبوا منه خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس تقديم استقالته بدعوى عدم نجاحه في تحسين الوضع المالي للنادي.

وأكد حسيسان أنّه فكّر ملياً في الأمر وأنّه يعتزم تقديم استقالته خلال الاجتماع الثاني المقرر اليوم الجمعة لمصلحة النادي موضحاً أنه لا يمكنه الاستمرار في منصبه في مثل هذه ظروف.

ويعاني مولودية بجاية الذي خسر نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفدرالية) أمام مازيمبي الكونغولي، مشاكل إدارية وفنية منذ شهور وقد تهدد مستقبله في الدوري الجزائري.
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