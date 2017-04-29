دربي مثير وكلاسيكو ملتهب في تونس

ويتصدر الترجي جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 14 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة عن النجم الساحلي الثاني وأربع نقاط عن الإفريقي الثالث بينما تضاءلت فرص الصفاقسي في المنافسة على اللقب باحتلاله المركز الرابع وله ست نقاط قبل أربع جولات من نهاية السباق.

وينتظر أن تشتعل المواجهة بين الترجي الساعي للتشبث بالصدارة ودعم آماله في التتويج باللقب وغريمه الإفريقي الذي سيخوض اللقاء أمام جماهيره وكله أمل في الانتصار وإنعاش آماله في إحراز اللقب أيضاً.



ويدرك الترجي أن التعثر أمام جاره ومنافسه في قمة العاصمة قد يكلفه موقعه في القمة أمام ضغط النجم الساحلي المتربص الذي سيستفيد من اللعب على أرضه وأمام جماهيره عندما يستضيف غريمه الصفاقسي.

وسيقاتل الإفريقي للتغلب على منافسه الأكبر في مباراة يعتبر الانتصار فيها تتويجاً إضافة للعودة بقوة للمنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة من السباق.

كما يتطلع الإفريقي الذي سيستفيد من دعم جماهيره للثأر من خسارته 2-1 في جولة الذهاب بمرحلة التتويج باللقب.

وفي المواجهة الثانية، لن يكون أمام النجم الساحلي حامل اللقب خيار سوى الانتصار على الصفاقسي بينما يأمل في تعثر الترجي لانتزاع صدارة الترتيب.

ورغم تراجع ماله في التتويج باللقب سيسعى الصفاقسي لاحتلال المركز الثاني المؤهل للعب في دوري أبطال افريقيا في الموسم المقبل.

وفي المباراة الثالثة بالجولة السابعة من مرحلة التتويج سيسعى نجم المتلوي صاحب المركز الخامس بست نقاط لاستعادة نغمة الانتصار عندما يستضيف اتحاد بنقردان المتذيل بنقطة واحدة.