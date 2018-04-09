الترجي يتوّج بطلاً لتونس

وسجل الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن جاره النادي الافريقي الثاني، قبل 3 مراحل على النهاية ليتوج بالتالي رسمياً بلقب الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه.

واشتد التنافس على المركز الثاني المؤهل إلى دوري ابطال افريقيا بين الثلاثي النادي الافريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي، اذ بقي الافريقي ثانياً برصيد 44 نقطة رغم تعادله 1-1 مع مضيفه اتحاد بن قردان، وقلص النجم الفارق إلى نقطة وحيدة بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفوزه 4-صفر على شبيبة القيروان، فيما عاد النادي الصفاقسي للمنافسة بفوزه الكبير على أولمبيك مدنين بخماسية نظيفة رفعت رصيده إلى 40 نقطة.