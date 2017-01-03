الترجي يتعاقد مع البنزرتي خلفاً للسويح

وأوضح الترجي في بيان بموقعه على الانترنت "تعاقدت إدارة الترجي مع المدرب فوزي البنزرتي لخلافة عمار السويح، المدرب الجديد وقع عقداً مع النادي لمدة عامين ونصف العام".

وأضاف الترجي أن المدرب الجديد سيخوض أول مران مع الفريق غداً الأربعاء دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وسبق للبنزرتي (66 عاماً) تدريب الترجي أربع مرات وقاده للتتويج بعدة ألقاب أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا عام 1994 ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 1994 و2003 و2009 و2010.

كما قاده لإحراز كأس السوبر الإفريقية عام 1994 والبطولة العربية للأندية الأبطال عام 2009.

وكان البنزرتي - الذي درب العديد من أكبر أندية الدوري التونسي - انفصل عن النجم الساحلي الغريم اللدود للترجي بالتراضي - بعد تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وضمن الترجي تأهله إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري المحلي الذي يقام بنظام المجموعتين هذا العام لكن ذلك لم يشفع لمدربه عمار السويح البقاء في منصبه.

وتعالت أصوات الجماهير المنادية بإقالته بسبب اهتزاز مستوى الفريق رغم أن إدارة النادي عزّزت صفوفه بلاعبين بارزين مثل ثنائي الوسط فرجاني ساسي وأنيس البدري والمهاجم الليبي محمد زعبية والمدافع الجزائري هشام بلقروي.