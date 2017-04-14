ايقاف رئيس الصفاقسي التونسي مدى الحياة

وقال الاتحاد التونسي في بيان أمس الخميس "القانون الأساسي للاتحاد التونسي لكرة القدم مطالب باحترام قانون الاتحاد الدولي للعبة ومجلته التأديبية الذي يقتضي أن كل من قام بممارسات خطيرة مخالفة للميثاق الرياضي بغية التأثير على نتيجة المباراة يعاقب بالإيقاف مدى الحياة عن أي نشاط متعلق بكرة القدم مع غرامة مالية تعادل 15 ألف فرنك سويسري (14930 دولارا").

وكان الاتحاد التونسي قرر في وقت سابق إيقاف رئيس الصفاقسي بشكل مؤقت إلى حين استكمال التقارير عقب أحداث مباراة فريقه أمام ضيفه النجم الساحلي في مارس/آذار الماضي.

وأضاف البيان أن تقارير الحكام ومراقب المباراة ووزارة الداخلية أظهرت أن رئيس الصفاقسي "تعمد النزول إلى أرض الملعب أثناء الشوط الأول والتوجه إلى المساعد الأول والاعتداء عليه بعضه".

وتابع البيان "تعمد منصف خماخم في فترة ما بين الشوطين التعدي على المساعد الأول للحكم من خلال حركة غير أخلاقية. مع التوجه نحوه بكلمات منافية للأخلاق الحميدة".

وأوضح البيان أن رئيس النادي اعترف في تصريحات تلفزيونية أن الهدف من ضغطه على طاقم التحكيم هو التأثير على نتيجة المباراة. مؤكداً أنه نتيجة ذلك تمكن من الحصول على هدية تمثلت في ركلة جزاء غير شرعية".

وفاز الصفاقسي 3-2 على غريمه النجم في مباراة شهدت الكثير من التوتر وتأخرت بدايتها وتوقفت عدة مرات بسبب الاحتجاج على قرارات التحكيم.