النجم الساحلي يستهل حملة التعاقدات الشتوية

وقال النجم الساحلي في بيان إن كرير وقّع عقدا لأربعة أعوام ونصف العام بينما سينضم بن بلقاسم لثلاثة أعوام ونصف العام.

ولم يكشف النجم الساحلي عن القيمة المالية للصفقة.

وتألق كرير (25 عاماً) في المواسم القليلة الماضية مع ترجي جرجيس ليجتذب اهتمام الأندية الكبيرة. وبدأ بن بلقاسم مشواره في النجم الساحلي قبل أن يلعب لأمل حمام سوسة وشبيبة القيروان وترجي جرجيس.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني في المجموعة الأولى للدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة بفارق أربع نقاط خلف الصفاقسي المتصدر.