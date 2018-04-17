النادي الافريقي يعلن فسخ عقد مدربه الفرنسي مارشان

وقال النادي في بيان مقتضب نشر على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، "تم الاتفاق بفسخ العقد الذي يربط برتران مارشان بالنادي الإفريقي بالتراضي بين الطرفين".

ولم يعلن النادي الذي يحتل الترتيب الثالث في دوري الدرجة الأولى، بعد عن المدرب الرسمي الجديد خلفاً لمارشان ولا عن أسباب المغادرة.

وكان مارشان (64 عاماً) وقع في كانون الأول/ديسمبر، عقداً مع الإفريقي عقد مدته ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي. وهي المرة الثانية الذي يتولى فيها الفرنسي تدريب النادي، بعد فترة أولى في العام 2006.

وسبق لمارشان أن قاد فريق النجم الساحلي إلى لقب دوري أبطال أفريقيا في العام 2007، كما تولى تدريب المنتخب التونسي في 2010.

ويعتبر الإفريقي الذي يواجه صعوبات مالية وإدارية، من أبرز الفرق التونسية، حيث أحرز لقب البطولة التونسية في 13 مرة.