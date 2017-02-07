الدوري التونسي يعود بمواجهتي الرباعي التقليدي

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام المجموعتين وتتأهل أول ثلاثة فرق من كل واحدة إلى المرحلة الحاسمة للمنافسة على اللقب وتوقفت المسابقة بسبب ارتباط تونس باللعب في كأس الأمم الإفريقية.

وضمن الإفريقي والترجي التأهل إلى مرحلة التتويج لكن المواجهة بين قطبي العاصمة غداً الأربعاء لن تخلو من الحماس المعهود.

ويعتبر كل فريق الانتصار على غريمه تتويجاً في حد ذاته لذلك سيسعى كل منهما لتحقيق فوز معنوي خاصة مع التغييرات التي شهدها كل فريق خلال فترة التوقف.

وشهدت تشكيلة الإفريقي تغييرات بعد رحيل لاعبين بارزين إذ انتقل ظهيره الأيسر أسامة الحدادي إلى ديجون الفرنسي وجناحه الصاعد بسام الصرارفي إلى نيس الفرنسي ولاعب الوسط عبد القادر الوسلاتي إلى الفتح السعودي.

لكن الفريق عزز صفوفه أيضاً بضم المهاجم ماثيو روزيك من زيمبابوي ومنوبي الحداد من الأولمبي الباجي وصانع الألعاب أسامة الدراجي والظهير الأيسر سليمان كشك ثنائي البنزرتي.

ويأمل شهاب الليلي مدرب الإفريقي أن يتأقلم المنضمون حديثاً في التشكيلة بسرعة لتعويض اللاعبين الراحلين وتقديم الإضافة للفريق.

وستكون هذه أول مباراة رسمية للمدرب فوزي البنزرتي منذ تعيينه لقيادة الترجي بعد إقالة عمار السويح من منصبه.

وقال البنزرتي "يدخل الفريقان لقاء القمة وهما لا يرزحان تحت ضغط النتيجة لكن سيسعى كل منهما لتحقيق الانتصار من أجل هيبته".

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 26 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على الإفريقي فيما يأتي نجم المتلوي ثالثاً برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.

وفي المجموعة الثانية يواجه نجم المتلوي - الذي تأهل أيضاً لمرحلة التتويج - الملعب القابسي ويلتقي مستقبل قابس مع مستقبل المرسى ويواجه الأولمبي الباجي حمام الأنف غداً الأربعاء.

الخطأ ممنوع للنجم

سيحاول النجم الساحلي تجنب أي خطأ عندما يستضيف غريمه الصفاقسي في قمة المجموعة الأولى بعد غد الخميس.

وربما يدفع النجم الساحلي ثمناً غالياً لأي تعثر في ظل الضغوط القوية من ملاحقيه اتحاد بنقردان والبنزرتي.

وضمن الصفاقسي التأهل إلى المرحلة الحاسمة بينما مازال الصراع مشتداً بين النجم الساحلي صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة واتحاد بنقدران (22 نقطة) والبنزرتي (21 نقطة) قبل خوض خر جولتين.

ويدخل النجم الساحلي المباراة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هوبير فيلود الذي تولى المسؤولية بدلا من البنزرتي.

وعزز النجم صفوفه بضم المهاجم الجزائري عامر بوعزة على أمل أن يمنحه الفاعلية الهجومية التي فقدها قبل توقف المسابقة.

وقال فيلود "عملنا بجدية كبيرة وخضنا عديد المباراة الودية وأشعر بالرضا عن المجهود الذي بذله اللاعبون".

وتنطلق مباريات المجموعة الأولى غداً الأربعاء عندما يلعب شبيبة القيروان مع ترجي جرجيس واتحاد تطاوين مع أولمبيك سيدي بوزيد.

ويتصارع شبيبة القيروان مع أولمبيك سيدي بوزيد لتجنب الهبوط مبكرا لدوري الدرجة الثانية حيث يتقاسم الفريقان المركز الأخير بالمجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط لكل منهما.