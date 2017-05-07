الدوري التونسي: هوية البطل ستتحدد في الجولة الختامية

بات من المؤكد التعرف على هوية بطل الدوري التونسي لموسم 2016/2017 في الجولة الختامية بعد أن فاز الترجي الرياضي على النادي الصفاقسي بهدف لصفر والنجم الساحلي على نجم المتلوي 4-1 اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 13 من مجموعة التتويج.

وفي المباراة الأولى، انتظر الترجي الرياضي الدقيقة 77 ليحقق انتصاراً صعباً في كلاسيكو مثير أمام النادي الصفاقسي اذ تمكن المدافع شمس الدين الذوادي من هز شباك الحارس رامي الجريدي بتصويبة قوية.

وفي المباراة ثانية، قلب النجم الطاولة على ضيفه نجم المتلوي الذي كان متقدماً بهدف سجله زياد البكوش في الدقيقة 13 إلى فوز كبير (4-1).

ودوّن رباعية النجم كل من حمزة لحمر (35 من ركلة جزاء) وزياد بوغطاس (51) والغيني بنغورا (73) والبرازيلي ديوغو أكوستا (84).

ويحتل الترجي المركز الأول برصيد 23 نقطة فيما يأتي النجم في مركز الوصافة برصيد 22 نقطة.

وضمن النادي الإفريقي المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أرض اتحاد بن قردان بهدفين لصفر سجلهما الزيمبابوي ماتيو روزيكي (59) والجزائري مختار بالخيثر (75).

وضمن الإفريقي المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي للموسم المقبل بينما سيشارك كل من النجم الساحلي والترجي الرياضي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبقي النادي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن نجم المتلوي فيما يتذيل اتحاد بن قردان مجموعة التتويج بنقطة واحدة.