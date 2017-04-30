الترجي يتخطى الأفريقي ويحافظ على الصدارة

وشهدت أيضاً منافسات هذه الجولة، فوز النجم الساحلي على النادي الصفاقسي 1-0، ونجم المتلوي على اتحاد بن قردان 2-0.

وسجّل هدفي الترجي كل من طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف في الدقيقتين التاسعة و42.

ورفع الترجي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الأفريقي عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق النجم الساحلي ملاحقته للترجي على صدارة الدوري، بعد أن تغلب على الصفاقسي 1-0.

ويدين النجم الساحلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه حمزة لحمر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إضاعة ديوغو أكوستا، لاعب النجم، لركلة جزاء في الدقيقة 58 وإضاعة كريم العواضي، لاعب الصفاقسي، لركلة جزاء في الدقيقة 49.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الصفاقسي عند 6 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، سجّل هدفي نجم المتلوي كل من محمد حسام سليمان، ومحمد علي بن حمودة في الدقيقتين 36 و50.

ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد اتحاد بن قردان عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.