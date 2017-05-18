الترجي بطلاً للدوري التونسي

ويدين الترجي بفوزه لكل من غيلان الشعلاني (14) وعلي المشاني (30) وهداف الدوري طه ياسين الخنيسي (50).

ودوّن الخنيسي هذا الموسم 14 هدفاً.

ويحتل الترجي المركز الأول برصيد 26 نقطة فيما يأتي النجم الساحلي في مركز الوصافة برصيد 22 نقطة.

وتوّج أبناء باب سويقة بلقب الدوري للمرّة 27 في تاريخهم.

وفي باقي المواجهات، فاز النادي الإفريقي على مضيفه نجم المتلوي بهدفين لواحد لينهي الدوري في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وانتصر النادي الصفاقسي على اتحاد بن قرادان بهدفين لصفر.

وسيشارك فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل فيما سيلعب النادي الإفريقي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.