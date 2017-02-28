البنزرتي يؤكد جاهزية الترجي لمواجهة الإفريقي

وقال البنزرتي للصحفيين قبل مران الفريق "تطور مستوى الفريق في كل النواحي وتحسن أداء كافة الخطوط.. الترجي جاهز لخوض المباراة ضد الإفريقي وحصد النقاط الثلاث".

وتوقع البنزرتي أن يطغى الحماس المعتاد بين الغريمين التقليديين وقال "مثل كل التدريبات (مباريات القمة) ستكون المقابلة حماسية وننتظر كرة قدم جميلة وتسجيل الأهداف لإمتاع الجماهير".

وبدأ الترجي مشواره في مرحلة المنافسة على لقب الدوري التونسي بالفوز 2-صفر على نجم المتلوي بينما تغلب الإفريقي 2-1 على الصفاقسي يوم الأحد الماضي.

وأكد مدرب الترجي أن فريقه جاهز بدنياً لخوض المباراة ولا يخشى تأثر لياقة اللاعبين بسبب جدول المباريات.

ومضى قائلاً "نسق المباريات عادي، خضنا سابقاً مباراتين أو ثلاثة في أسبوع ولم نواجه أي مشاكل بدنية، نحن على أتم الاستعداد لخوض اللقاء ضد الإفريقي".

وكان الفريقان التقيا في المرحلة الأولى بالمسابقة وحسم التعادل 1-1 المواجهة الأولى بينما فاز الإفريقي 1-صفر في المباراة الثانية.

وقال أنيس البدري لاعب وسط الترجي "نحن جاهزون لخوض المواجهة المهمة التي يجب أن ننتصر فيها.. مباراة مهمة للغاية لكنها لن تكون مصيرية".

ويدرك كل فريق أن الفوز على غريمه في المواجهة المرتقبة بينهما ستدعم آماله في التتويج بلقب الدوري الذي أقيم بنظام المرحلتين هذا الموسم.