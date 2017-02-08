الإفريقي يحسم "الديربي" بهدف قاتل أمام الترجي

وسجل صابر خليفة الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر هجمة منظمة أنهاها بتسديدة زاحفة على يمين معز بن شريفية حارس مرمى الترجي.

وجاءت المباراة قوية من الجانبين تبادلا خلالها الفرص، لكن الإفريقي بدا أكثر خطورة في الربع الأخير من المباراة، وتوج سيطرته بهدف في الوقت القاتل.

وصعد الإفريقي إلى المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الترجي.

يذكر أن الفريقين ضمنا التأهل إلى المرحلة الثانية من الدوري للمنافسة على اللقب.