في هجرة معاكسة... ديمبا با من الصين إلى بشيكتاش

وأعلن بشيكتاش الذي تألق ديمبا با (31 عاماً) في صفوفه موسم 2014-2015 قبل الانتقال إلى اللعب في الصين، في بيان له أنه تعاقد مع المهاجم السنغالي لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة دون مقابل.

وسبق لديمبا با التألق بألوان بشيكتاش وأثار رحيله عن النادي في نهاية صيف 2015 غضب العديد من أنصاره بيد أن خليفته الدولي الألماني ماريو غوميز سرعان ما أنسى جماهير اسطنبول رحيل الدولي السنغالي، كونه ساعده في إحراز لقب الدوري التركي في الموسم التالي الذي أنهاه متوجا بلقب هداف الدوري.

وتعافى ديمبا با من اصابة خطيرة في ساقه تعرض لها في مباراة في الدوري الصيني في تموز/يوليو 2016، ولم يستأنف اللعب حتى الآن.

وقبل انتقاله إلى بشيكتاش، دافع ديمبا با على الخصوص عن ألوان نيوكاسل وتشيلسي الإنكليزيين وتألق مع الأخير عندما انتزع الكرة من ستيفن جيرارد عندما فقد الأخير توازنه، وانفرد بالمرمى مسجلاً هدف الفوز للفريق اللندني وقضى على آمال ليفربول في التتويج باللقب عام 2014.