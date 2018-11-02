العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري التركي الدرجة الأولى

فنربهتشه يخطف التعادل من غلطة سراي

من قبل

خطف فنربهتشه تعادلاً ثميناً من غلطة سراي عقب تعديله للنتيجة في آخر نصف ساعة من الشوط الثاني.

AFP

تجنب فنربهتشه تلقي خسارة جديدة كانت ستزيد من وضعه تعقيداً بعدما تعادل مع مضيفه غلطة سراي 2-2 اليوم الجمعة في الأسبوع الحادي عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

ووجد فنربهتشه الذي أقال مدربه الهولندي كوكو منذ أيام، نفسه متأخراً بالنتيجة بسبب هدفي الهولندي دونك والنرويجي لينس (31 و49).

وأعاد الفرنسي فالبوينا فريقه للمباراة بترجمته لركلة جزاء (66) ثم أتى الهدف الثاني من البرازيلي جايلسون (72).

وظل فنربهتشه في المركز الخامس عشر مؤقتاً برصيد 10 نقاط فقط بينما صعد غلطة سراي للمركز الثاني مؤقتاً بـ20 نقطة بفارق نقطة عن إسطنبول باشاك شهير المتصدر ومثلها عن قاسم باشا الثالث.

غلطة سراي فنربهتشه
السابق فنربهتشه يقيل مدربه فيليب كوكو
اقرأ
فنربهتشه يقيل مدربه فيليب كوكو
التالي