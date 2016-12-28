فريق صيني يغازل بودولسكي

وقال المدير الرياضي للنادي ليواند نظيف أوغلو "تلقينا عرضاً مهماً من غوان للتخلي عن بودولسكي"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

أضاف "نقدر هذا العرض لكن موضوع الانتقال يتعلق باللاعب نفسه"، من دون أن يكشف القيمة المالية التي قدرت بزهاء 7 ملايين يورو.

وانضم بودولسكي (31 عاماً) إلى غلطة سراي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري (33 نقطة من 16 مباراة)، في 2015.

وسبق للاعب الذي اعتزل اللعب الدولي في 2016، أن دافع عن ألوان أندية أوروبية بارزة مثل بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الانكليزي وانتر ميلان الايطالي.

وفي حال انتقل بودولسكي لغوان، سيكون ثاني لاعب من غلطة سراي يقدم على الخطوة هذه السنة، بعد الدولي التركي براق يلماز.

وفي 2016، انفقت الاندية الصينية ملايين الدولارات لاستقدام لاعبين معروفين عالمياً، كان آخرهم البرازيلي أوسكار الذي انتقل من تشيلسي الانكليزي إلى شنغهاي سبيغ في صفقة تقدر بـ 70.5 مليون يورو.