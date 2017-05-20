اقترب فريق بشكتاش خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه قاسم باشا 4-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز تشايكور ريزا سبور على ضيفه غازي عنتاب سبور 2-صفر وأنطاليا سبور على ضيفه بورصا سبور 2-1 وتعادل قيصري سبور مع ضيفه أضنة سبور 1-1.

ورفع بشكتاش رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه باشاك شهير الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه طرابزون سبور.

أهداف بشكتاش حملت توقيع فانسون أبوبكر في الدقيقة الثانية وريكاردو كواريزما في الدقيقة 33 من ضربة جزاء وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49 وريان بابل في الدقيقة 65 فيما تكفل صامويل ايدوك بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا في الدقيقة الرابعة.