الكرواتي تودور مدرباً جديداً لغلطه سراي

قرر فريق غلطه سراي التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الكرواتي إيغور تودور مدرباً له خلفاً للهولندي يان أولدي ريكيرنينك، بعقد يمتد حتى عام 2018، حسبما أعلن النادي اليوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ويمتد تعاقد تودور، الذي سبق له اللعب في صفوف منتخب كرواتيا وفريق يوفنتوس الإيطالي، مقابل 150 ألف يورو (159 ألف دولار).

وقاد تودور البالغ من العمر 38 عاماً، الذي كان يتولى تدريب فريق كارابوك سبور التركي، أول حصة تدريبية مع غلطهسراي.

واضطر ريكيرنينك للرحيل عن غلطه أمس الثلاثاء، بعدما تلقى الفريق هزيمته الخامسة في بطولة الدوري التركي بخسارته 1 / 2 أمام ضيفه قيصري سبور، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع) في ترتيب المسابقة يوم الأحد الماضي.

يذكر أن غلطه يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف (المتصدر) بشكتاش.