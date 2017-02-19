الدوري التركي: فينربهتشة يتعادل سلبياً مع قاسم باشا

وفي مباراة أخرى تغلب فريق غينتشلاربيرليغي على ضيفه قونيا سبور 2-0.

ورفع فينربهتشة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، مقابل 25 نقطة لقاسم باشا في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب "ماي ستاديوم" تكفل المهاجم سردار غورلير بتسجيل هدفي الفوز لغينتشلاربيرليغي في الدقيقتين 16 و49.

ورفع غينتشلاربيرليغي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد قونيا سبور عند 28 نقطة في المركز الثامن.