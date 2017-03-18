إدفوكات سيعتزل التدريب مع نهاية الموسم

وقال المدرب الهولندي البالغ 69 عاماً بعد خسارة فنربهتشه على أرضه أمام قونيا سبور 2-3 الجمعة في الدوري المحلي "لقد اتخذت القرار بأني سأترك منصبي في الختام (ختام الموسم)، وأترك منصبي يعني بأني سأعتزل".

وواصل "إنهاء مشواري لن يكون مع فنربهتشه وحسب. فنربهتشه سيكون فريقي الأخير".

واستلم ادفوكات الذي أشرف خلال مسيرته التدريبية الطويلة على ما يزيد عن 15 فريقاً ومنتخباً (خصوصاً بلجيكا وروسيا) آخرها زينيت سان بطرسبرغ الروسي وسندرلاند الإنكليزي، مهمة تدريب فنربهتشه الصيف الماضي بعقد لعام واحد.

لكن جمهور النادي التركي ليس راضياً على اداء الفريق الذي فقد الأمل منطقياً بالمنافسة على اللقب لأنه يحتل المركز الرابع بعد 24 مرحلة وبفارق 10 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

والخسارة الجمعة أمام قونيا سبور، كانت الخامسة هذا الموسم لفريق يعج بالنجوم وعلى رأسهم الهولندي روبن بيرسي والدنماركي سايمون كياير.

وبرر إدفوكات الوضع المخيب لفريقه بالقول أنه استلم منصبه قبيل انطلاق الموسم ولم يكن بإمكانه اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز حظوظه بإحراز اللقب، مضيفاً "بعض اللاعبين بالنسبة لنا لا يتمتعون باللياقة البدنية والجاهزية اللازمتين لهذا المستوى".

وأثار التعاقد مع إدفوكات، الفائز بلقب كل من الدوري الهولندي مع ايندهوفن والاسكتلندي مع رينجرز والروسي مع زينيت سان بطرسبرغ الذي توج معه ايضا بكأس الاتحاد الأوروبي والكأس السوبر الأوروبية عام 2008، جدلاً في هولندا لأنه كان يشغل منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني عندما قرر الانتقال إلى الدوري التركي.