كاسياس يخوض المباراة رقم 1000

وارتدى كاسياس أمس قميص بورتو للمرة الـ 108، إضافة إلى خوض 725 مباراة مع ريال مدريد و167 مع منتخب إسبانيا، حسب إحصاء أجرته صحيفة "ماركا" الرياضية.

وانتقل الحارس الشهير (36 عاما) إلى بورتو عام 2015 بعد أن أحرز مع منتخب بلاده كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وكأس أوروبا 2008 و2012، وتوج مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، فضلاً عن العديد من الألقاب المحلية.

وأعلن بورتو أن حارسه الإسباني سيترك النادي في نهاية موسمه الثالث معه بسبب أجره المرتفع جدا بالنسبة اإلى ميزانية النادي.

ولم يحرز كاسياس حتى الآن أي لقب مع بورتو، وكان يتعين على الفريق الفوز الاثنين على بيليننسيش كي يستعيد الصدارة من بنفيكا (71 نقطة)، بطل المواسم الأربعة الأخيرة والذي بات يتقدم عليه بنقطة واحدة بعد هذه الخسارة الثانية له هذا الموسم.