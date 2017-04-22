سبورتينغ يكتفي بالتعادل مع بنفيكا المتصدر

وافتتح أدريان سيلفا مبكراً النتيجة لأصحاب الأرض (3 من ركلة جزاء) لكن السويدي فيكتور ليندلوف عادل النتيجة للضيوف (66).

ويحتل سبورتينغ المركز الثالث برصيد 64 نقطة، في المقابل حافظ بنفيكا على مركز الصدارة بـ 72 نقطة.

واكتسح ماريتيمو ضيفه بيلينينسيش 3-0، وسجل أهداف ماريتيمو كل من راؤول سيلفا (هدفين) في الدقيقتين التاسعة و59 وباتريك دي أوليفيرا في الدقيقة 76.

ورفع ماريتيمو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز تونديلا على ناسيونال ماديرا بهدفين نظيفين سجلهما جاليسون أرواخو من ركلة جزاء في الدقيقة 63 وبوردان أوسوريو في الدقيقة 76.

ورفع تونديلا رصده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد ناسيونال ماديرا عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، إكتسح إشوتريل ضيفه فيتوريا سيتوبال 3-0.

وسجل أهداف إستوريل كليبير لوب بينييرو من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وكارلوس دي خيسوس في الدقيقة 41 وإدواردو تكسيرا في الدقيقة 82.

ورفع إستوريل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن أروكا الرابع عشر، فيما توقف رصيد فيتوريا سيتوبال عند 35 نقطة في المركز العاشر.