بورتو يفشل في انتزاع الصدارة من بنفيكا

كما شهدت المرحلة أيضاً فوز إشتوريل على تونديلا 2-0 وريو آفي على بوافيستا 1-0.

في المباراة الأولى، تقدّم بنفيكا بهدف سجّله جوناس غونالفيز أوليفيرا في الدقيقة 7 من ركلة جزاء وتعادل ماكسيمليانو بيريرا لبورتو في الدقيقة 49.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 65 نقطة ليعزز صدارته للدوري بفارق نقطة أمام بورتو صاحب المركز الثاني والذي رفع رصيده إلى 64 نقطة.

يشار إلى أنّ هذا التعادل هو الخامس لبنفيكا هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والخسارة في مباراتين، كما يعد هذا التعادل هو السابع لبورتو هذا الموسم مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في مباراة فقط.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق إشتوريل فوزاً مستحقاً من ضيفه تونديلا بفضل ثنائية لاعبه كليبر لوب بينييرو الذي سجّل هدفي المباراة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 والأخيرة من المباراة.

وأنهى فريق تونديلا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كلاوديو راموس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع إشتوريل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، محققاً فوزه السادس هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في سبع مباريات.

في المقابل توقف رصيد تونديلا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، متلقياً هزيمته السادسة عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات

والتعادل في ثماني مباريات.

وفي المواجهة الثالثة، فاز ريو آفي على بوافيستا بهدف وحيد سجّله أداما تراوري في الدقيقة 76.

ورفع ريو آفي رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بوافيستا عند 34 نقطة في المركز التاسع.